La contrada San Giorgio si fa avanti | Sede in via Ravenna siamo pronti La lettera già spedita al Comune

"Gli spazi di via Ravenna, 52? Ci farebbero molto comodo anche se bisogna capire che spese dovremmo affrontare nel caso in cui il Comune decidesse di affidarla a noi". Quel ’noi’ sta per Contrada di San Giorgio e, ai nostri taccuini, è Roberto Brunetti a parlare. Che, dal 15 giugno scorso, ne è diventato il presidente. Dopo l’intervista che l’assessore Cristina Coletti ha rilasciato al Carlino sul nodo sedi delle associazioni – l’appello parte dal Csv, che chiede a gran voce di restare in via Ravenna evitando lo spostamento il via Bologna – abbiamo chiesto al vertice della contrada (che potrebbe occupare i locali) di ricostruire lo stato dell’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

