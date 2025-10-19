La consulente che vende sogni a Dubai

Da Santarcangelo a Dubai per aiutare gli italiani che vogliono comprare casa nella città simbolo degli Emirati Arabi. È la storia di Maria Cristina Campagna, 60 anni, da tre impegnata nel mondo immobiliare all’ombra del Burj Khalifa. "Molti italiani si trasferiscono qui, attratti dalle agevolazioni fiscali e dalla bellezza della città", racconta. In poche parole, di cosa si occupa? "Sono una consulente immobiliare a Dubai" Com’è iniziato tutto? "Alla fine della pandemia. All’epoca avevo un call center, ma decisi di investire personalmente a Dubai. Da lì sono nate le prime collaborazioni nel settore immobiliare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La consulente che vende sogni a Dubai

