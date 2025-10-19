La comunione di Carlo nella memoria delle suore

Un inginocchiato ricoperto di raso bianco vicino all'altare e un bambino sorridente mosso da una gioia incontenibile subito dopo aver ricevuto per la prima volta l'Eucarestia. Vicino a lui, oltre al sacerdote, c'erano solo papà Andrea, mamma Antonia, la nonna materna Luana, mentre le monache osservavano attraverso una grata dal loro posto, all'interno della clausura. Era il 16 giugno 1998, un martedì, ore 11 di mattina. Quel bambino era Carlo Acutis (foto), futuro santo e patrono di internet, morto il 12 ottobre 2006 a soli 15 anni di età per una leucemia fulminante. Le poche romite del monastero della Bernaga si ricordano bene quel giorno eccezionale.

