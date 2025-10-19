La comicità di Biagio Izzo al teatro Verdi
Una domenica sera con la comicità partenopea. Stasera 19 ottobre, Biagio Izzo calcherà dalle 21 il palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini. Il comico napoletano porterà il suo "Biagio Izzo show", un monologo divertente e appassionato nel quale l’attore si racconta tra aneddoti di vita quotidiana e gag. In questo spettacolo Izzo espone la sua napoletanità con la comicità popolare di un moderno Pulcinella, un one man show, fatto di momenti ironici, aneddoti di vita quotidiana, e tutto il calore della comicità sotto il Vesuvio. Uno spettacolo che narra, rallegra e coinvolge, pensato per un pubblico trasversale, capace di conquistare giovani e adulti con leggerezza e intelligenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
