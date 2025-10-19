La collezione di Gene Hackman andrà all’asta | disponibili Golden Globe vinti durante la carriera sceneggiature opere d’arte di grande rilievo e libri

La casa d’aste Bonhams ha annunciato che metterà in vendita una vasta selezione di beni appartenuti all’attore Gene Hackman, tra cui sceneggiature, opere d’arte, libri annotati e trofei vinti durante la sua carriera. La prima asta, dedicata ai pezzi d’arte raccolti nel corso della sua vita, è fissata per il 19 novembre a New York, mentre due aste online seguiranno tra l’ 8 e il 21 novembre e tra il 25 novembre e il 4 dicembre. “ Si tratta di opere di grande rilievo, mantenute in modo impeccabile, ulteriormente arricchita dall’associazione con uno dei più importanti attori del XX secolo”, ha dichiarato Andrew Huber, responsabile del dipartimento di Arte del XX e XXI secolo di Bonhams. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

