Stiamo andando un po’ troppo avanti. Nell’ Arabia Saudita del “ Nuovo Rinascimento ” – per usare le parole di un ex premier italiano – ci si accorge che la spinta verso la modernizzazione della società e dei suoi stili culturali e di consumo sta prendendo una direzione indesiderata. Che poi sarebbe anche la direzione naturale quando si innesca il cammino che conduce verso una società aperta: l’ ampliamento delle libertà personali genera tendenze non pronosticabili nei comportamenti individuali e di gruppo. E pretendere di dirigerne lo sviluppo significa, semplicemente, compiere un’immediata marcia indietro rispetto all’input di apertura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La censura sugli influencer svela la finta modernizzazione saudita