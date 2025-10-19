La casa editrice ferrarese ' La Carmelina' vince il ' Cristina Campo' con l' opera di Carlo Magri
La casa editrice ferrarese ‘Edizioni La Carmelina’ ha vinto il primo premio assoluto con una sua pubblicazione nel settore saggi nel concorso letterario internazionale ‘Cristina Campo 2025’, una delle competizioni più prestigiose nel panorama italiano. Il lavoro, intitolato ‘Ferrara, città e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
