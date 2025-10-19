La cantina di IYO | dove il vino parla giapponese

Nel panorama milanese, dove ogni settimana nasce un “nuovo concetto di cucina”, IYO resta un caso raro: non solo perché è l’unico ristorante orientale in Italia a vantare una stella Michelin, ma anche perché è riuscito a far dialogare Giappone e vino senza che nessuno dei due perdesse la faccia. Da quasi vent’anni il ristorante di Claudio Liu ha costruito una cantina che oggi è diventata un piccolo archivio liquido della contemporaneità. Danilo Tacconi Ne è custode Danilo Tacconi, head sommelier con il gusto per l’equilibrio più che per l’effetto. Sotto la sua supervisione la carta ha superato le ottocento etichette, ma la quantità non è il punto: il valore sta nel disegno, nella coerenza di una selezione che mescola rigore e curiosità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

