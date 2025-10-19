La camera di consiglio | recensione del film che racconta il backstage del Maxiprocesso – #RoFF20
C’è qualcosa di profondamente necessario in La camera di consiglio, il nuovo film di Fiorella Infascelli, presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma e in uscita il 20 novembre con Notorious Pictures. Dopo anni di cinema che ha guardato alla mafia come a un tema di superficie, Infascelli sceglie di tornare al cuore della questione: la responsabilità. Non quella del criminale, ma quella di chi deve giudicarlo. Il film racconta la camera di consiglio più lunga della storia giudiziaria: trentasei giorni di isolamento in cui otto giurati, chiusi in un appartamento-bunker all’interno del carcere dell’Ucciardone di Palermo, dovettero decidere condanne e assoluzioni per 470 imputati del Maxiprocesso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
In diretta da Palazzo Chigi, conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri https://www.youtube.com/live/cjeWhQh-34c #conferenzastampa #GovernoMeloni Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia Senato Fratelli d'Italia Camera - facebook.com Vai su Facebook
‘La camera di consiglio’ di Fiorella Infascelli arriva in anteprima fuori concorso alla @romacinemafest (sezione Freestyle) il 18 e 19 ottobre 2025. Un racconto corale, con Sergio Rubini e Massimo Popolizio, girato anche negli studi di Cinecittà. #ShotAtCinecitt - X Vai su X
La Camera di Consiglio, la recensione del film di Fiorella Infascelli sulla giuria del Maxiprocesso - La camera di consiglio recensione film di Fiorella Infascelli su Maxiprocesso di Palermo con Sergio Rubini Massimo Popolizio a Festa del cinema di Roma ... comingsoon.it scrive
Un film sui giudici che scrissero la storica sentenza del Maxiprocesso: presentato "La camera di consiglio" - La pellicola della regista Fiorella Infascelli si concentra su un lato sconosciuto del procedimento giudiziario: i 5 giorni trascorsi dagli 8 componenti della Corte chiusi nell'appartamento accanto al ... Riporta palermotoday.it
La Camera di Consiglio, la regista Fiorella Infascelli: "Considerazioni private, tra paura e lavoro, dietro al Maxiprocesso" - La regista Fiorella Infascelli ha presentato alla Festa di Roma il suo La Camera di Consiglio, storia delle otto persone che per un mese vissero in isolamento, per stilare le sentenze del Maxiprocesso ... Riporta msn.com