La burocrazia frena l’Italia | ecco quanto ci costa

Lidentita.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il costo annuo per il sistema economico è di circa 60 miliardi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la burocrazia frena l8217italia ecco quanto ci costa

© Lidentita.it - La burocrazia frena l’Italia: ecco quanto ci costa

Leggi anche questi approfondimenti

burocrazia frena l8217italia costaLa burocrazia costa 57 miliardi l’anno, Milano è la città più penalizzata - Nel 2024 pubblicate oltre 35mila pagine di norme: la burocrazia pesa 57 miliardi l’anno sulle imprese, con Milano e Roma in testa ... Si legge su quifinanza.it

burocrazia frena l8217italia costaLa burocrazia ci costa 281 milioni all’anno - Nei primi nove mesi del 2025 sono state pubblicate 227 Gazzette Ufficiali e 31 Supplementi, per un totale di quasi 26 mila pagine: una media di 95 pagine al giorno. Segnala msn.com

burocrazia frena l8217italia costaLa “cattiva“ burocrazia. Il costo per le imprese: oltre 700 milioni all’anno - Indagine della Cgia di Mestre che ha stimato il “peso“ degli iter amministrativi sul sistema economico umbro. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Burocrazia Frena L8217italia Costa