Monza, 19 ottobre 2025 – Dopo il riconoscimento a Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat) da parte della Regione Lombardia, l a Luganega di Monza punta al marchio Igp, per fare il salto in Europa. Lo ha annunciato il consigliere regionale Alessandro Corbetta, intervenuto all’incontro in Villa Reale organizzato dall’Associazione produttori luganega di Monza. “Avvieremo lo studio con la Regione – spiega Corbetta, promotore dell’associazione dei produttori – per il riconoscimento Igp. Sul territorio l a salsiccia della Brianza ha 10 produttori e tanti ristoranti che la utilizzano. Quindi è importante avere un’identità e promuoverla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La buona economia nel piatto: la Luganega di Monza punta al marchio Igp