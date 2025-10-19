La buona economia nel piatto | la Luganega di Monza punta al marchio Igp
Monza, 19 ottobre 2025 – Dopo il riconoscimento a Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat) da parte della Regione Lombardia, l a Luganega di Monza punta al marchio Igp, per fare il salto in Europa. Lo ha annunciato il consigliere regionale Alessandro Corbetta, intervenuto all’incontro in Villa Reale organizzato dall’Associazione produttori luganega di Monza. “Avvieremo lo studio con la Regione – spiega Corbetta, promotore dell’associazione dei produttori – per il riconoscimento Igp. Sul territorio l a salsiccia della Brianza ha 10 produttori e tanti ristoranti che la utilizzano. Quindi è importante avere un’identità e promuoverla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi a Sky Economia un bel dibattito sulla manovra economica con il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli (Lega). Buona visione! - X Vai su X
I cantieri nautici dominano una buona fetta dell'economia locale che però guarda oltre l'Isola ed esporta in tutto il mondo. Un giro d'affari milionario che affonda le sue radici in alcune storiche famiglie del capoluogo. Dal 16 al 19 ottobre in scena il Seacily. Il pr - facebook.com Vai su Facebook