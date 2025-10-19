La Bonissima 2025 conquista Modena | tre giorni di sapori tradizione e giovani talenti in cucina

Tre giorni di degustazioni, showcooking e viaggi del gusto hanno animato il cuore di Modena con La Bonissima 2025, il festival del gusto dedicato ai prodotti tipici modenesi, giunto alla sua quindicesima edizione. Numerosi visitatori, anche dall’estero, hanno riempito Piazza Grande, trasformata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it