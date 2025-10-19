La bilancia non mente | 84 kg | IN SOVRAPPESO DI 10 KG | scoppia lo scandalo alla Juventus
La bilancia non mente: 84 kg IN SOVRAPPESO DI 10 KG: scoppia lo scandalo alla Juventus"> Il giocatore della Vecchia Signora è apparso sovrappeso ed è scoppiato un vero e proprio scandalo. Tudor riflette sul futuro. La notizia è rimbalzata questa mattina dalla Continassa: un giocatore della Juventus sarebbe risultato fuori forma di oltre 10 chilogrammi rispetto agli standard fissati dallo staff tecnico. Una situazione imbarazzante che avrebbe fatto infuriare l’allenatore e acceso un acceso dibattito interno. Secondo indiscrezioni vicine all’ambiente bianconero, il controllo periodico del peso avrebbe rivelato un inatteso 84 sulla scala, quando il limite ideale per il giocatore sarebbe dovuto essere attorno ai 74 kg. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Oroscopo di oggi – 18 ottobre 2025 Sole in Bilancia, Luna in Cancro: giornata emotiva, protettiva, intuitiva. Mercurio in Vergine mantiene la mente pratica. Ideale per curare relazioni, casa e cuore. Ariete: Emozioni più forti del solito. Non reprimere, ma sce - facebook.com Vai su Facebook
Perché la bilancia «mente»: come capire quale sia il nostro peso al di là delle fisiologiche oscillazioni - Salire sulla bilancia non dà sempre segnali coerenti con quanto ci si aspetta o con il proprio stile di vita. Lo riporta corriere.it
Perché la bilancia mente: come capire quale sia il nostro peso al di là delle oscillazioni - Salire sulla bilancia non dà sempre segnali coerenti con quanto ci si aspetta o con il proprio stile di vita. msn.com scrive
Natale, con pranzi e cenoni ago bilancia può pendere a +5 Kg - Con pranzi e cenoni di Natale, nel giro di sole due settimane festive, l'ago della bilancia, per alcune persone, potrebbe pendere verso i +5 kg (17%). Riporta ansa.it