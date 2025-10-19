La bici simbolo di libertà e pace Il concorso fotografico Fiab premia gli scatti più evocativi

La bicicletta come simbolo di libertà, rispetto e incontro. È attorno a questa idea che si è sviluppato il concorso fotografico "Scattalabici 2025 – Pedali di pace", promosso da Fiab Lodi - Ciclodi in collaborazione con la rete Umanità Lodigiana e lanciato nell’ambito della Festa dei Popoli. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione e inserita nel circuito Off del Festival della Fotografia Etica, ha invitato fotografi e appassionati da tutta Italia a raccontare, attraverso uno scatto, la bicicletta come mezzo di dialogo, sostenibilità, convivenza e pace. "La bici è molto più di un mezzo di trasporto – ha ricordato Giuseppe Mancini di Fiab Lodi – rappresenta infatti la condivisione di spazi e di tempi, la ricerca di equilibrio e armonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

