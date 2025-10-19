La beffa atroce del Var in Spagna | gol annullato per la fronte in fuorigioco di 1 centimetro
L'episodio è avvenuto durante la partita della Liga tra Celta e Real Sociedad e ha fatto molto discutere per i margini della decisione. Pochi mesi fa un precedente simile provocò la frustrazione di Mbappé sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BEFFA ATROCE! Milan Femminile sconfitto 4-3 dalla Fiorentina con due gol subiti al 94° e al 97°! ? Bakker Sconsolata: «È incredibile... Stavamo vincendo 3-2. Doloroso per come abbiamo lottato». #MilanFemminile #SerieAWomen #SconfittaAmara - facebook.com Vai su Facebook
BEFFA ATROCE! Milan Femminile sconfitto 4-3 dalla Fiorentina con due gol subiti al 94° e al 97°! ? Bakker Sconsolata: «È incredibile... Stavamo vincendo 3-2. Doloroso per come abbiamo lottato». #MilanFemminile #SerieAWomen #SconfittaAmara - X Vai su X
Atroce beffa per Lorenzo Simonelli: fuori dalla finale dei 110 ostacoli per soli 3 millesimi! - Amarissima semifinale dei 110 ostacoli ai Mondiali di atletica per Lorenzo Simonelli che non si qualifica per soli 3 millesimi. Scrive fanpage.it