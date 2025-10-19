La banda terrore degli orafi che progettava l' assalto a Ponte Vecchio I nomi
La loro base era ad Arezzo, in un capannone di via Tarlati intestato a un'azienda di costruzioni. Lì i membri della banda composta da aretini, partenopei e stranieri, si incontravano, pianificavano colpi che avrebbero potuto fruttare milioni di euro e nascondevano i mezzi utilizzati, di volta in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La banda terrore degli orafi che progettava l'assalto a Ponte Vecchio. I nomi - Senza troppi scrupoli hanno rapinato un'azienda usando spray urticante contro il titolare, portando via in motorino una verga d'oro da 18,7 chili. Si legge su firenzetoday.it
I capi, il basista, gli aiutanti: vi porto dentro la banda terrore degli orafi. Ci sono anche aretini, i nomi - Hanno messo a segno la rapina all'Italiana Horo, usando spray urticante contro il titolare. Riporta arezzonotizie.it