La banda terrore degli orafi che progettava l' assalto a Ponte Vecchio I nomi

La loro base era ad Arezzo, in un capannone di via Tarlati intestato a un'azienda di costruzioni. Lì i membri della banda composta da aretini, partenopei e stranieri, si incontravano, pianificavano colpi che avrebbero potuto fruttare milioni di euro e nascondevano i mezzi utilizzati, di volta in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

banda terrore orafi progettavaLa banda terrore degli orafi che progettava l'assalto a Ponte Vecchio. I nomi - Senza troppi scrupoli hanno rapinato un'azienda usando spray urticante contro il titolare, portando via in motorino una verga d'oro da 18,7 chili. Si legge su firenzetoday.it

banda terrore orafi progettavaI capi, il basista, gli aiutanti: vi porto dentro la banda terrore degli orafi. Ci sono anche aretini, i nomi - Hanno messo a segno la rapina all'Italiana Horo, usando spray urticante contro il titolare. Riporta arezzonotizie.it

