La Appendino sbatte la porta il M5s trema

L’ex sindaco di Torino si dimette da vicepresidente: «Questa è e resterà sempre la mia casa, per suo amore rinuncio all’incarico. Solo con le mani libere e una forte identità possiamo cambiare le cose». Ma c’è chi maligna: «Una mossa per anticipare Conte». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Appendino sbatte la porta, il M5s trema

Argomenti simili trattati di recente

Chiara Appendino ha dato le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle per contestare la linea di Giuseppe Conte. - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del M5s - La deputata ha comunicato la sua scelta nel corso del consiglio nazionale del Movimento, in corso di svolgimento via Zoom. tg24.sky.it scrive

Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile' - "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla copre vuoto politico lasciato da governi codardi' - "La Flotilla ha ragione di esistere perché i nostri governanti europei, ed italiani, sono ignavi e collusi di fronte al genocidio dei palestinesi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive