Koopmeiners titolare in Como Juve? Tudor rivoluziona il centrocampo per fermare Nico Paz | novità importanti verso il lunch match dei bianconeri

Koopmeiners titolare in Como Juve? Tudor rivoluziona il centrocampo: gli aggiornamenti in vista del match di Serie A. L'emergenza infortuni in difesa, con Gleison Bremer ai box per due mesi, costringe Igor Tudor a ridisegnare la Juventus in vista della delicata trasferta di Como. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico croato è pronto ad abbandonare il 3-4-2-1 per passare a un 4-3-3, una mossa che porta a una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Per la prima volta in stagione, infatti, si va verso un centrocampo a tre "pesante", un mix di muscoli e qualità. Al fianco dell'insostituibile regista Manuel Locatelli e del motorino Khéphren Thuram, è pronto a riprendersi una maglia da titolare Teun Koopmeiners.

