Ko a Torino la verità che brucia | senza i titolarissimi questo Napoli non sa vincere

Napolissimo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bocciate le seconde linee: emerge il vero problema del Napoli. La sconfitta contro il Torino fa male non tanto per la classifica, che vede il Napoli ancora al vertice, quanto per la verità scomoda che ha messo a nudo. La partita dell’Olimpico, decisa dal grande ex Simeone, non è stata un semplice incidente di percorso, ma la conferma di un sospetto che aleggia da tempo: questo Napoli, senza i suoi titolarissimi, fa una fatica tremenda. Anzi, non sa vincere. Una Rivoluzione Obbligata che non ha Funzionato. Complici le assenze contemporanee di big come Lobotka, McTominay e Hojlund, Antonio Conte è stato costretto a schierare una squadra infarcita di “seconde linee”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

