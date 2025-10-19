Kim Kardashiane con il volto coperto | la poetica dell'anonimato e il paradosso utilizzato per essere ancor più celebre

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Kardashian sfila agli Academy Museum Gala 2025 con il volto coperto. Perché lo ha fatto? Proprio lei, la star globale che punta tutto sull'aspetto e sul "glam". Ecco come la poetica dell'anonimato conquista il red carpet e viene utilizzate dalle celebrities per essere ancor più iconiche e riconoscibili (anche con il volto "oscurato"). 🔗 Leggi su Fanpage.it

