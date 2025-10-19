Kim Kardashiane con il volto coperto | la poetica dell'anonimato e il paradosso utilizzato per essere ancor più celebre
Kim Kardashian sfila agli Academy Museum Gala 2025 con il volto coperto. Perché lo ha fatto? Proprio lei, la star globale che punta tutto sull'aspetto e sul "glam". Ecco come la poetica dell'anonimato conquista il red carpet e viene utilizzate dalle celebrities per essere ancor più iconiche e riconoscibili (anche con il volto "oscurato"). 🔗 Leggi su Fanpage.it
