La prima mossa di Luca De Meo, alla guida di Kering dal 15 settembre, potrebbe essere la vendita della divisione “Beautè“ a L’Oreal. Un’operazione da oltre 3 miliardi di euro, secondo un’indiscrezione del Wall Street Journal, che permetterebbe una seria sforbiciata al debito. Il gruppo del lusso francese sta cercando il rilancio ma è ancora segnato dal calo delle vendite e degli utili, una crisi di performance di Gucci e gravato a fine giugno da 9,5 miliardi di debito (3,4 volte il rapporto con l’ebitda). Un piano industriale vero e proprio dovrebbe arrivare nel 2026 ma la cura De Meo è già iniziata con la riorganizzazione della maison fiorentina e la nomina di Francesca Bellettini a presidente e ad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kering tratta con L’Oreal per vendere ‘Beautè’