Kering fa un make up da 4 miliardi Pronta a vendere i trucchi a L’Oréal

A un mese dall’insediamento di Luca de Meo come amministratore delegato di Kering, già si vede l’effetto del suo arrivo. Il primo passo della strategia di risanamento del gruppo del lusso è la vendita della divisione beauty al colosso della cosmetica L’Orèal, con un accordo che vale circa 4 miliardi di dollari. A rilanciare l’indiscrezione è stato ieri il sito del Wall Street Journal. Si tratta in realtà di un ritorno sui propri passi per l’azienda controllata dalla famiglia Pinault. Kering, infatti, aveva deciso di aprirsi al mondo dei trucchi e dei profumi di recente, solo un paio di anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

