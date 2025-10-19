Keri Russell | Grazie a The Diplomat sono diventata esperta di relazioni internazionali
L'attrice torna a vestire i panni dell'ambasciatrice Kate Wyle nella terza stagione della serie Netflix. E dice: "Da attrice è entusiasmante interpretare un personaggio vulnerabile". Intrighi, colpi di scena e mosse azzardate. L'ambasciatrice americana Kate Wyler torna su Netflix con la terza stagione di The Diplomat. Ad interpretarla, come sappiamo, Keri Russell, sempre più calata in un ruolo che le ha permesso di ottenere una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy. Ideata da Debora Cahn, la serie riparte essenzialmente da dove si era interrotta. A rivelarlo la stessa Keri Russell, che Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
