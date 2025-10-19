Kenya i funerali di Stato dell' ex primo ministro Raila Odinga
Le immagini del funerale di Stato a Bondo, in Kenya, dell’ ex primo ministro keniota Raila Odinga, morto mercoledì scorso a 80 anni. Odinga, considerato un combattente per la democrazia, ha ricevuto pieni onori militari, incluso un saluto di 17 colpi di cannone dall’esercito: è stato sepolto accanto al padre Jaramogi, che aveva lottato per l’indipendenza del Kenya e fu il primo vicepresidente del Paese. Migliaia di kenioti e dignitari da tutta l’Africa hanno partecipato al funerale di quello che è stato descritto come un “pan-africanista altruista”. I parenti in lacrime hanno rotto la barriera di sicurezza per raggiungere il luogo della sepoltura, che inizialmente era riservato solo a familiari e leader. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Raila Odinga lascia un’eredità di libertà e di lotta politica che ha segnato il Kenya per oltre trent’anni. Il Paese, oggi in lutto, riflette sul prezzo e sul valore della democrazia. Purtroppo, ai funerali la calca ha causato centinaia di feriti e almeno due morti. - X Vai su X
Quando il mare tace, la verità continua a navigare. Israele e Palestina: Trump minaccia Hamas — “Se non si disarma, li uccideremo.” Yemen: raid israeliano uccide il capo di stato maggiore degli Houthi. Kenya: caos e morti ai funerali di Raila Odinga. Perù: - facebook.com Vai su Facebook
Kenya, i funerali di Stato dell'ex primo ministro Raila Odinga - (LaPresse) Le immagini del funerale di Stato a Bondo, in Kenya, dell'ex primo ministro keniota Raila Odinga, morto mercoledì scorso a 80 ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Kenya, caos ai funerali del leader dell’opposizione Raila Odinga - (askanews) – Caos ai funerali di stato in Kenya del leader dell’opposizione Raila Odinga allo Stadio Nazionale Nyayo di Nairobi. Secondo askanews.it
Kenya, migliaia di persone a Nairobi ai funerali dell'ex premier Raila Odinga - In Kenya, migliaia di persone hanno assistito allo stadio nazionale Nyayo di Nairobi ai funerali dell'ex primo ministro Raila Odinga. Secondo msn.com