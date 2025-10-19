Kenya i funerali di Stato dell' ex primo ministro Raila Odinga

Le immagini del funerale di Stato a Bondo, in Kenya, dell’ ex primo ministro keniota Raila Odinga, morto mercoledì scorso a 80 anni. Odinga, considerato un combattente per la democrazia, ha ricevuto pieni onori militari, incluso un saluto di 17 colpi di cannone dall’esercito: è stato sepolto accanto al padre Jaramogi, che aveva lottato per l’indipendenza del Kenya e fu il primo vicepresidente del Paese. Migliaia di kenioti e dignitari da tutta l’Africa hanno partecipato al funerale di quello che è stato descritto come un “pan-africanista altruista”. I parenti in lacrime hanno rotto la barriera di sicurezza per raggiungere il luogo della sepoltura, che inizialmente era riservato solo a familiari e leader. 🔗 Leggi su Lapresse.it

