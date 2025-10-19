Kate Middleton a casa di David Beckham il gesto dell’ex calciatore è dolcissimo

Un rapporto da sempre speciale quello che lega la royal family ai Beckham. L’ex calciatore David è un grande sostenitore della monarchia e, ancora una volta, non ha perso occasione di omaggiare uno dei suoi membri. L’attenzione è tutta rivolta a Kate Middleton, la futura Regina, che dal canto suo continua a sfoggiare le creazioni di moda di Victoria. Kate Middleton e la rosa speciale di David Beckham. Sir David Beckham, così come viene ora chiamato dopo essere stato nominato Cavaliere dell’Impero Britannico da Re Carlo, è un uomo dai gesti simbolici ed eleganti. L’ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid ha voluto fare un omaggio molto speciale a Kate Middleton, ma anche al marito William, piantando una rosa che porta il loro nome nella sua tenuta nelle Cotswolds. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton a casa di David Beckham, il gesto dell’ex calciatore è dolcissimo

