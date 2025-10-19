Juventus | Tudor polemico dopo la sconfitta

Una sconfitta che brucia La Juventus ha incassato la prima sconfitta stagionale, un 2-0 contro il Como al Giuseppe Sinigaglia il 19 ottobre 2025, con gol di Marc Oliver Kempf al 4’ su corner e Nico Paz al 79’ con un eurogol. Igor Tudor, visibilmente frustrato, ha commentato a DAZN, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor polemico dopo la sconfitta

Argomenti simili trattati di recente

Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus Cosa è successo tra i due allenatori - facebook.com Vai su Facebook

Senza gioco, senza regista, senz'anima: la Juve perde meritamente. Comolli e Tudor si parlino ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Como-Juventus #Juventus #Como #Tuttosport - X Vai su X

Botta e risposta Fabregas-Tudor dopo il ko della Juve a Como: ecco cosa si sono detti - Polemiche dopo le parole della vigilia dell'allenatore bianconero: e in conferenza stampa il tecnico spagnolo si è tolto qualche sassolino ... lasicilia.it scrive

Tudor non si nasconde dopo Como Juve: «Ci sono delle cose che mi preoccupano, le vedremo sicuramente nello spogliatoio». Il commento dalla pancia del Sinigaglia - Tudor non nasconde la sua preoccupazione dopo il ko: il tecnico bianconero ammette le difficoltà, ma rimanda l’analisi all’interno del gruppo Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, e ... Da juventusnews24.com

Tudor dopo Como-Juve: "Mi preoccupa sempre tutto. Modulo? Non si sperimenta, si crede" - Bianconeri che hanno provato a reagire dopo il primo gol, andando a ... Come scrive msn.com