Juventus | Tudor polemico dopo la sconfitta

Ilprimatonazionale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sconfitta che brucia La Juventus ha incassato la prima sconfitta stagionale, un 2-0 contro il Como al Giuseppe Sinigaglia il 19 ottobre 2025, con gol di Marc Oliver Kempf al 4’ su corner e Nico Paz al 79’ con un eurogol. Igor Tudor, visibilmente frustrato, ha commentato a DAZN, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

