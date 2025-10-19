Juventus | Tudor pensa a una svolta tattica
Una svolta tattica in vista Igor Tudor, tecnico della Juventus, sta considerando un cambio di modulo per la trasferta contro il Como, in programma il 19 ottobre 2025 alle 12:30 al Giuseppe Sinigaglia. Come riportato da Goal.com, il croato potrebbe abbandonare il consueto 3-4-2-1 per passare a una difesa a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
