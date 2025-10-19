Juventus Tudor | Deluso dal risultato ma ho visto delle cose buone Como organizzato

Igor Tudor, allenatore della Juventus, reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato e in tutte le competizioni, ha parlato in conferenza stampa al termine di Como-Juventus. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: Poteva essere la partita della svolta, invece è arrivata una sconfitta. Quale è l'analisi di Tudor?. "Deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Como organizzato, purtroppo abbiamo preso il gol all'inizio su calcio piazzato. Poi abbiamo fatto cose buone, ci è mancato l'ultimo passaggio e tiro. Avevo la sensazione di una mancanza di pericolosità negli ultimi metri, purtroppo abbiamo fatto pochi tiri concreti nel primo tempo.

