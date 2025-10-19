Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri? Ecco l’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa. Un punto debole che costa punti, una fragilità che Igor Tudor non è più disposto a tollerare. La Juventus continua a soffrire troppo sui calci piazzati, e alla vigilia della delicata trasferta di Como, l’allenatore bianconero ha ammesso il problema, annunciando una possibile, drastica rivoluzione tattica: l’addio alla marcatura a zona. Interrogato in conferenza stampa sulla persistente vulnerabilità della sua squadra sulle palle inattive, il tecnico bianconero ha risposto con la sua consueta schiettezza, non nascondendo la frustrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Como? Il tecnico ha detto questo in conferenza stampa