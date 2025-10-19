Juventus Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri dopo la sconfitta contro il Como? Il tecnico ha detto questo in conferenza stampa
Juventus, Tudor cambierà il modo di difendere dei bianconeri? Ecco l’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa. Un punto debole che costa punti, una fragilità che Igor Tudor non è più disposto a tollerare. La Juventus continua a soffrire troppo sui calci piazzati, e alla vigilia della delicata trasferta di Como, l’allenatore bianconero ha ammesso il problema, annunciando una possibile, drastica rivoluzione tattica: l’addio alla marcatura a zona. Interrogato in conferenza stampa sulla persistente vulnerabilità della sua squadra sulle palle inattive, il tecnico bianconero ha risposto con la sua consueta schiettezza, non nascondendo la frustrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus Cosa è successo tra i due allenatori - facebook.com Vai su Facebook
?Igor #Tudor ammette dopo il ko col Como: "Sono sempre preoccupato..." Che ne pensate? Di cosa deve essere maggiormente preoccupato? #juventus #juve - X Vai su X
La Juventus di Tudor schiantata 2-0 dal Como di Fabregas, Nico Paz stellare - I lariani battono i bianconeri dopo 70 anni grazie ad un gol per tempo: dopo la rete a freddo di Kempf, ci pensa il talento argentino ad affondare la Juve che non è andata oltre al gol annullato a Dav ... Riporta msn.com
Juve, Pedullà: 'Proteste di Tudor? Un modo per nascondere una prestazione insufficiente' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, le proteste vibranti di Igor Tudor per alcuni episodi arbitrali andati in scena in occasione della partita fra Hellas Verona e ... it.blastingnews.com scrive
Juventus, Tudor vuole di più da Cambiaso ed è pronto a lanciare Adzic - In casa bianconera resta ancora il dubbio legato alle condizioni di Francisco Conceicao che nella giornata di giovedì ha ... Riporta tuttomercatoweb.com