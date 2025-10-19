Juventus Tudor a rischio Damiano Er Faina | Hanno già parlato più volte con Luciano Spalletti

Dopo la sconfitta contro il Como, la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non è più tranquilla. L’allenatore croato, arrivato con la missione di dare nuova identità e solidità ai bianconeri, sta attraversando un momento difficile. Il gioco non convince, i risultati scarseggiano e la squadra appare smarrita. A Torino, la pazienza dei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it