Juventus Tudor a rischio Damiano Er Faina | Hanno già parlato più volte con Luciano Spalletti

Dailynews24.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Como, la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non è più tranquilla. L’allenatore croato, arrivato con la missione di dare nuova identità e solidità ai bianconeri, sta attraversando un momento difficile. Il gioco non convince, i risultati scarseggiano e la squadra appare smarrita. A Torino, la pazienza dei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

