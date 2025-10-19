Juventus senza Bremer chi sarà il leader di questa squadra? Sono due i bianconeri che dovranno trascinare tutti con grinta e tecnica | l’analisi

Juventus, senza Bremer chi sarà il leader di questa squadra? Tutti gli aggiornamenti verso la partita contro il Como. Non si tocca. Kenan Yildiz gioca sempre, anche a Como. Alla vigilia del match che inaugura un ciclo di tre trasferte terribili, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha blindato il suo numero 10, rispedendo al mittente ogni ipotesi di turnover. A chi gli chiedeva di un possibile turno di riposo per il turco, reduce dalle fatiche della nazionale, il tecnico ha risposto con un “no” secco. Come riportato da Tuttosport, Yildiz è tornato alla Continassa giovedì, ha rifiatato ed è pronto a caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

