Juventus | sconfitta amara contro il Como

Una sconfitta che brucia La Juventus incassa la prima sconfitta stagionale, un 2-0 al Giuseppe Sinigaglia contro il Como, con Nico Paz protagonista assoluto grazie a un assist e un gol. Igor Tudor, come riportato da Sky Sport, non ha nascosto la delusione nel post-partita: "È stata una partita difficile

