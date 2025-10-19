Juventus | sconfitta amara contro il Como

Ilprimatonazionale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sconfitta che brucia La Juventus incassa la prima sconfitta stagionale, un 2-0 al Giuseppe Sinigaglia contro il Como, con Nico Paz protagonista assoluto grazie a un assist e un gol. Igor Tudor, come riportato da Sky Sport, non ha nascosto la delusione nel post-partita: “È stata una partita difficile L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus sconfitta amara contro il como

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: sconfitta amara contro il Como

Altre letture consigliate

juventus sconfitta amara controJuventus, pesante sconfitta contro il Como: riflessione profonda per i bianconeri - Juventus, pesante sconfitta contro il Como: riflessione profonda per i bianconeri La Juventus incassa una pesante sconfitta contro il Como e manca ancora una ... Lo riporta tuttojuve.com

juventus sconfitta amara controSerie A, Como-Juventus 2-0. Pesante caduta esterna: gol e highlights - 0 i bianconeri e regala a Cesc Fàbregas una vittoria di prestigio e ... Si legge su torinotoday.it

juventus sconfitta amara controJuve Stabia – Avellino (2-0), Biancolino: “Campo difficile, bravi loro a sfruttare le uniche due occasioni” - L’analisi post partita di mister Biancolino: “Partita nervosa, sapevamo della loro aggressività. Si legge su vivicentro.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sconfitta Amara Contro