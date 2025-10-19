2025-10-19 08:07:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Si svolge la partita tra Como e Juventus oggi, domenica 19 ottobre, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nell’ambito della 7a giornata di Serie A. Questa partita affronta il Como, che occupa la nona posizione con 9 punti e viene dal pareggio per 1-1 contro l’Atalanta (senza la presenza dello squalificato Cesc Fàbregas), contro la Juventus, che è al quinto posto con 12 punti e che il giorno precedente aveva pareggiato a reti inviolate (0-0) in un derby a bassa intensità contro il Milan. La Juventus, pur essendo imbattuta in campionato, serve una vittoria per avvicinarsi alle prime posizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Juventus: orari e dove vedere la partita di Serie A oggi in tv