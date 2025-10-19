Juventus | orari e dove vedere la partita di Serie A oggi in tv
2025-10-19 08:07:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Si svolge la partita tra Como e Juventus oggi, domenica 19 ottobre, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nell’ambito della 7a giornata di Serie A. Questa partita affronta il Como, che occupa la nona posizione con 9 punti e viene dal pareggio per 1-1 contro l’Atalanta (senza la presenza dello squalificato Cesc Fàbregas), contro la Juventus, che è al quinto posto con 12 punti e che il giorno precedente aveva pareggiato a reti inviolate (0-0) in un derby a bassa intensità contro il Milan. La Juventus, pur essendo imbattuta in campionato, serve una vittoria per avvicinarsi alle prime posizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook
Le date e gli orari delle partite di #SerieA della #Juventus, dalla 13esima alla 22esima giornata. - X Vai su X
Como-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Partita valida per la 7a di campionato, in esclusiva in diretta TV e streaming su DAZN. Secondo fanpage.it
Pagina 1 | Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Lunch match allo stadio "Sinigaglia", con i bianconeri ospiti dei lariani in occasione della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Tudor ... Da corrieredellosport.it
Como-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Il lunch match della settima giornata di Serie A si terrà al Sinigaglia, dove il Como si appresta a ospitare la Juventus. Da msn.com