Juventus Next Gen i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini | due rientri molto importanti per la sfida di Serie C

Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini: tutti i dettagli sui giocatori presenti. È tempo di tornare in campo per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, impegnata nella difficile trasferta contro il Rimini per la decima giornata di Serie C. La partita è in programma domani, domenica 19 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio “Romeo Neri”. Per l’occasione, il club ha diramato la lista dei convocati, e le notizie positive sono due: un rientro dall’infermeria e uno dalla nazionale. La notizia più bella è senza dubbio il ritorno tra i disponibili di Javier Gil Puche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

