Juventus Next Gen i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini | due rientri molto importanti per la sfida di Serie C
Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini: tutti i dettagli sui giocatori presenti. È tempo di tornare in campo per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, impegnata nella difficile trasferta contro il Rimini per la decima giornata di Serie C. La partita è in programma domani, domenica 19 ottobre, alle ore 14:30 allo stadio “Romeo Neri”. Per l’occasione, il club ha diramato la lista dei convocati, e le notizie positive sono due: un rientro dall’infermeria e uno dalla nazionale. La notizia più bella è senza dubbio il ritorno tra i disponibili di Javier Gil Puche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SERIE C ? AA Simone Iuliano Rimini - Juventus Next Gen Domenica 19/10/2025 ore 14:30 AE Giole Iacobellis (Pisa) - AA2 Filippo Balducci (Empoli) - IV Deborah Bianchi (Prato) - FVS Tommaso Mambelli (Cesena) #aiasiena #aiafigc #calcioitaliano Vai su Facebook
#Juventus Next Gen, risentimento muscolare per Pedro #Felipe: il difensore era stato aggregato alla Prima Squadra dopo l'infortunio di #Bremer. Via @DiMarzio - X Vai su X
