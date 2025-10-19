Juventus Next Gen | convocati per la sfida contro Rimini
Lista completa: Brambilla con 25 elementi Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha annunciato i convocati per la trasferta contro il Rimini, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 14:30 allo stadio Romeo Neri. La squadra, ottava nel Girone B con 11 punti, affronta una partita insidiosa: il Rimini, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SERIE C ? AA Simone Iuliano Rimini - Juventus Next Gen Domenica 19/10/2025 ore 14:30 AE Giole Iacobellis (Pisa) - AA2 Filippo Balducci (Empoli) - IV Deborah Bianchi (Prato) - FVS Tommaso Mambelli (Cesena) #aiasiena #aiafigc #calcioitaliano Vai su Facebook
#Juventus Next Gen, risentimento muscolare per Pedro #Felipe: il difensore era stato aggregato alla Prima Squadra dopo l'infortunio di #Bremer. Via @DiMarzio - X Vai su X
Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Rimini - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per la decima giornata del girone B di Serie C che i bianconeri giocheranno in ... Si legge su tuttojuve.com
Juventus, i convocati per il Como: sei assenti, c'è Scaglia dalla Next Gen - L'ultimo a dare forfait è stato Edon Zhegrova, che si aggiunge quindi all'elenco degli indisponibili. Scrive ilbianconero.com
Chi è Simone Scaglia, il giovane portiere della Juventus Next Gen convocato da Tudor - L'indisponibilità di Carlo Pinsoglio, che comunque è viaggiato con la squadra per stare con il gruppo ... Segnala ilbianconero.com