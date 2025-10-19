Juventus | Moretto sui rapporti tra Comolli e Tudor

Un momento di incertezza Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ha lanciato un allarme sulla Juventus nel suo canale YouTube il 18 ottobre 2025. “C’è preoccupazione in casa Juventus, i cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League hanno creato dubbi sul progetto Tudor”, ha dichiarato, sottolineando che la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Moretto sui rapporti tra Comolli e Tudor

