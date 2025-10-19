Juventus | l' equivoco Vlahovic gli errori di Tudor e il crocevia Lazio

Il ko di Como mette in evidenza ancora di più i problemi dei bianconeri. È stata rinforzata la difesa ma in attacco mancano certezze, Per il tecnico la trasferta in casa Sarri sarà decisiva. E sullo sfondo c’è un caso, il rinnovo di Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus: l'equivoco Vlahovic, gli errori di Tudor e il crocevia Lazio

Jonathan David deve prendersi la Juventus: dalla concorrenza di Vlahovic e Openda all'equivoco tattico - X Vai su X

La posizione dei tisosi nei confronti di TUDOR e quella della società #juventus TuttoJuve.com Vai su Facebook

Dal nostro inviato Guglielmo Buccheri - È stata rinforzata la difesa ma in attacco mancano certezze, Per il tecnico la trasferta in casa Sarri sarà decisiva. Si legge su gazzetta.it

Juve, la ‘profezia’ su Vlahovic si avvera: “Errore grave di Tudor” - Con il cuore, con la tenacia, con la voglia di soffrire e lottare più che con il gioco, la Juventus si è aggiudicata il big match contro l’Inter. Secondo calciomercato.it

Juventus, Oreggia: 'Il più bravo è Vlahovic, le scelte di Tudor non convincono' - All’Allianz Stadium i bianconeri hanno infatti compiuto una rimonta incredibile in Champions League, passando, in 3 minuti e in pieno recupero, ... it.blastingnews.com scrive