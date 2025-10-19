Juventus | la crisi del Nottingham apre opportunità

Crisi a Nottingham: un’opportunità per la Juventus La pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Chelsea ha segnato la fine dell’avventura di Ante Postecoglou al Nottingham Forest, esonerato dopo appena 8 partite con un bilancio di 2 pareggi e 6 sconfitte. Come riportato da Calciomercato.com il 19 ottobre 2025, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la crisi del Nottingham apre opportunità

Chiudete tutto, abbiamo il vincitore. ? #Tacchinardi su Instagram: "#Juve in crisi totale, 12 punti come gli INGIOCABILI" #Juventus #Tudor Vai su Facebook

Juventus, non è crisi ma per Tudor c’è un problema che altrove non hanno Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - X Vai su X

La crisi del Nottingham Forest fa felice solo la Juventus: il riscatto di Douglas Luiz si avvicina, ecco perché - 0 per mano del Chelsea, costata la panchina a Postecoglou: quante presenze mancano per essere acquistato a titolo definitivo? Scrive msn.com

Juventus, offerta da 11 mln del Nottingham per Savona: Comolli ne vuole 18 - La Juventus è tornata a lavorare intensamente sul mercato, con diverse trattative aperte che stanno animando questi giorni. Come scrive it.blastingnews.com

Douglas Luiz, che flop: il brasiliano lascia già la Juventus. È fatta per il trasferimento al Nottingham Forest: cifre e formula - Oggi Douglas Luiz lascia già la Juventus, dopo solo un anno, pochi acuti, tanti infortuni e prestazioni mai convincenti. ilfattoquotidiano.it scrive