Juventus | ko al Sinigaglia analisi della crisi
Un ko che pesa La Juventus è caduta per 2-0 contro il Como al Giuseppe Sinigaglia il 19 ottobre 2025, incassando la prima sconfitta stagionale in Serie A. Marc Oliver Kempf e Nico Paz hanno punito i bianconeri, con Igor Tudor che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fabregas esalta Nico Paz: “Può arrivare dove vuole” Il Como compie un’impresa al Sinigaglia, battendo la Juventus, e Cesc Fabregas è al settimo cielo. Ai microfoni di DAZN l’allenatore spagnolo non ha fatto mistero della sua soddisfazione per Nico Paz: - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus cade al Sinigaglia: il #Como la spunta grazie a #Kempf e #Paz https://tinyurl.com/ComoJuve-Live #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoJuventus - X Vai su X
Como padrone del Sinigaglia: Juve ko 2-0, brillano Kempf e Paz - È il fotogramma che rimette tutto in discussione, ... Lo riporta sbircialanotizia.it
JUVENTUS L’Esame di Maturità del Como: La Juventus Sbarca al Sinigaglia per un Match ad Alta Tensione - Il calendario della Serie A regala, alla settima giornata, uno degli incontri più affascinanti e carichi di storia recente: il Como, neopromosso, ospita la Juventus di fronte al suo pubblico il 19 ott ... Da statoquotidiano.it
Como-Juve, senza Fabregas parla Ludi: "Yildiz ha già dimostrato, Nico Paz l'ha lasciato intendere" - Le parole del direttore sportivo alla vigilia della gara contro i bianconeri: "Morata gioca? Secondo tuttosport.com