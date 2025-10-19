Juventus in crisi di risultati | la terrificante striscia dopo il successo con l’Inter
. Gli uomini di Tudor non vincono dal 13 settembre Un’eternità sportiva. Sono passati più di trenta giorni, ma sembra un’altra epoca. Bisogna tornare al 13 settembre 2025 per trovare l’ultima vittoria ufficiale della Juventus. Quella data, segnata dall’esaltante vittoria in controrimonta sull’Inter per 3-2 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Chiudete tutto, abbiamo il vincitore. ? #Tacchinardi su Instagram: "#Juve in crisi totale, 12 punti come gli INGIOCABILI" #Juventus #Tudor Vai su Facebook
Juventus, non è crisi ma per Tudor c’è un problema che altrove non hanno Leggi l’editoriale di Massimo Pavan ? - X Vai su X
Juventus, pesante sconfitta contro il Como: riflessione profonda per i bianconeri - Juventus, pesante sconfitta contro il Como: riflessione profonda per i bianconeri La Juventus incassa una pesante sconfitta contro il Como e manca ancora una ... Lo riporta tuttojuve.com
Continua la crisi del Monaco, eurorivale della Juventus: terzo pareggio consecutivo - Se da una parte la Juventus viene da cinque pareggi consecutivi, anche il Monaco sta attraversando un brutto momento sul piano dei risultati (le due compagini si affronteranno il 28 Gennaio 2026). tuttojuve.com scrive
Juventus in crisi: i problemi dei bianconeri - Juventus bloccata da cinque pareggi di fila tra Serie A e Champions. Scrive newsmondo.it