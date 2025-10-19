Juventus il futuro di Tudor dipende dalla doppia sfida con Real Madrid e Lazio

La sconfitta contro il Como ha scosso l'ambiente bianconero e ora la panchina di Igor Tudor è in bilico. Dopo un'estate segnata da incertezze e scelte difficili, la Juventus si ritrova fragile, senza una chiara identità offensiva e con un equilibrio di squadra tutto da ritrovare. Come sottolinea Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, il problema parte da lontano: dall'" equivoco Vlahovic " e da un attacco mai davvero ricostruito attorno ai protagonisti designati, tra cui Openda e David. Identità cercasi in campo. Il tecnico croato non riesce a trovare la formula giusta per una squadra che alterna momenti di brillantezza a lunghe fasi di confusione.

