Juventus-Como una sfida tra colossi economici

Ilprimatonazionale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non un semplice match La partita di Serie A tra Como e Juventus, in programma il 19 ottobre 2025 alle 12:30 al Giuseppe Sinigaglia, va oltre il campo: è un confronto tra due potenze economiche. Altro che Davide contro Golia, come sottolinea Tuttosport. Da un lato, i fratelli Hartono, magnati

juventus como una sfida tra colossi economici

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Como, una sfida tra colossi economici

