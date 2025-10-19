Juventus-Como una sfida tra colossi economici

Non un semplice match La partita di Serie A tra Como e Juventus, in programma il 19 ottobre 2025 alle 12:30 al Giuseppe Sinigaglia, va oltre il campo: è un confronto tra due potenze economiche. Altro che Davide contro Golia, come sottolinea Tuttosport. Da un lato, i fratelli Hartono, magnati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Como, una sfida tra colossi economici

Approfondisci con queste news

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como-#Juventus - X Vai su X

The Juventus squad list to face Como. 21-year old NextGen goalkeeper Simone Scaglia replaces Carlo Pinsoglio. Vai su Facebook

Juve-Como, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen a Rimini e le Women con la Lazio - Brambilla per dimenticare gli ultimi ko e Canzi per la prima vittoria in A della stagione ... Scrive tuttosport.com

Pagina 1 | Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi! - Stamattina al Sinigaglia più che una classica domenicale di Serie A, si giocherà una sfida da copertina di Forbes. Riporta msn.com

Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Lunch match allo stadio "Sinigaglia", con i bianconeri ospiti dei lariani in occasione della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Tudor ... Si legge su corrieredellosport.it