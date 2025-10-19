Juventus-Como 2-0 | Tudor sotto pressione

Un primo tempo da incubo La Juventus ha incassato la prima sconfitta stagionale contro il Como, un 2-0 al Giuseppe Sinigaglia che lascia con l’amaro in bocca. Al 4’ Marc Oliver Kempf sblocca su corner di Nico Paz, sfruttando un errore di piazzamento dei bianconeri. Il Como, neopromosso e guidato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Como 2-0: Tudor sotto pressione

News recenti che potrebbero piacerti

FT: Como 2-0 Juventus Everything that #Juventus should never be Vai su Facebook

Como venceu a Juventus e ultrapassou a Vecchia Signora na classificação da Serie A #sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Como #Juventus - X Vai su X

PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Scrive calciomercato.it

Como – Juventus 2-0, cronaca e highlights: Paz incanta il Sinigaglia! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Nico Paz fa prima assist e poi un altro gol bellissimo mettendo fine all'imbattibilità dei bianconeri! generationsport.it scrive

Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz e Kempf affondano Madama, fine pareggite e Tudor rischia - 0, pagelle: Nico Paz gol e assist, Kempf apre la gara e rovina i bianconeri che non riescono a riprendersi più sul piano del gioco. Scrive sport.virgilio.it