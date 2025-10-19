Juve Stabia-Avellino il risveglio dopo l’illusione

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino esce dal “Menti” con le ossa rotte e con la sensazione di aver perso molto più di tre punti. La sconfitta per 2-0 contro la Juve Stabia non è solo un incidente di percorso: è il segnale che la crescita dei biancoverdi non può prescindere dall’equilibrio mentale e dalla continuità nel gioco. La sosta aveva probabilmente illuso che tutto scorresse nel verso giusto, ma il campo ha raccontato un’altra storia. La Juve Stabia ha interpretato la gara con lucidità, ritmo e organizzazione. L’Avellino, invece, ha mostrato le fragilità di una squadra ancora in cerca di identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

