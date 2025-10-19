Juve senza allenatore e Nico Paz incanta | disastro Tudor a Como

Arriva il primo ko stagionale della squadra di Tudor travolta dalle magie di quella di Fabregas. Bufera sui bianconeri La Juventus non riparte ed anzi frena ancora più bruscamente. La lunga serie di pareggi consecutivi è stata interrotta ma nella maniera peggiore possibile. Como-Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Trasferta indigesta all’ora di pranzo per la truppa di Tudor che crolla completamente al cospetto di un Como più brillante, qualitativo e meglio organizzato. I lariani hanno incantato in lungo e in largo offrendo una prova tanto bella quanto efficace esattamente come le magie del solito Nico Paz che con un gol bellissimo e un assist a Kempf ruba totalmente la scena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Juve senza allenatore” e Nico Paz incanta: disastro Tudor a Como

