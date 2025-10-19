Juve non è solo colpa di Tudor | da Koop a Vlahovic eredita errori non suoi

Alla vigilia della sfida di Como il tecnico croato aveva sottolineato come Fabregas abbia scelto tutti i giocatori presi dalla sua squadra, un modo per evidenziare la differenza con la sua gestione bianconera . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, non è solo colpa di Tudor: da Koop a Vlahovic eredita errori non suoi

Scopri altri approfondimenti

Il Chelsea su Yildiz mette fretta alla Juve Retegui da Mondiale Ngonge e il Napoli, voglie di riscatto “I crampi? Colpa mia. Rieccomi pronto” La prima pagina del 15 ottobre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

Ammissione di colpa, Rocchi riconosce le sviste in Verona-Juve - X Vai su X

Juventus, Tudor non si spiega i gol presi e non cerca alibi ma per i tifosi la storia è già finita - Fabregas esalta Morata, il tecnico della Juventus Tudor prova a spiegare il crollo di Como, ma sul web è scattata la condanna, il popolo bianconero è sconcertato e chiede l'esonero ... Scrive sport.virgilio.it

Tudor è in "guerra". Tutta colpa della pareggite Juve - Girarci troppo intorno avrebbe poco senso: quattro pareggi di fila, per la Juventus, sono troppi anche se vanno equamente divisi tra campionato e Champions League. Secondo ilgiornale.it

Tudor e gli altri allenatori, l’arte del lamento che diventa alibi - Il tecnico bianconero e la settimana del lamento, arte che rischia di trasformarsi (per lui e per tanti altri) in ricerca di ... Riporta panorama.it