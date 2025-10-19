Juve mal di trasferta | i numeri nel 2025 sono impietosi Questo dato sulle vittorie lontano dallo Stadium preoccupa

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve, mal di trasferta: i numeri sono impietosi. Il ko di Como è la quinta sconfitta in un 2025 con solo 4 vittorie esterne. Il tonfo è rumoroso. La sconfitta per 2-0 sul campo del Como non è un semplice incidente di percorso, ma la drammatica conferma di un problema cronico che affligge la Juve da inizio anno: un “mal di trasferta” che sta minando le ambizioni del club. La squadra di Igor Tudor, irriconoscibile lontano dall’Allianz Stadium, non riesce a trovare continuità. QUI: LE PAGELLE DI COMO JUVE I numeri del 2025 sono impietosi e fotografano un rendimento da squadra di metà classifica, non certo da big che punta al vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve mal di trasferta i numeri nel 2025 sono impietosi questo dato sulle vittorie lontano dallo stadium preoccupa

© Juventusnews24.com - Juve, mal di trasferta: i numeri nel 2025 sono impietosi. Questo dato sulle vittorie lontano dallo Stadium preoccupa

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus, Tudor con il mal di trasferta. Roma contro l’Inter per l’esame di maturità - La serie A ricomincia questa settimana con due gare destinate a essere una sorta di spartiacque del campionato: Como- Segnala sportcafe24.com

Como-Juve 2-0: Kempf apre, Nico Paz sigilla e la rivoluzione Tudor crolla. Kalulu e Cambiaso horror - Il primo schiaffo fa malissimo alla Juventus, che tra una rivoluzione tattica fallita e una sconfitta pesantissima per classifica e ambizioni esce con le ossa rotte da Como, ko 2- Da tuttosport.com

Juventus col mal di trasferta in Champions: dal Villarreal al Villarreal, solo una vittoria nelle ultime 10 - L'antidoto al mal di trasferta che da tempo ormai colpisce la Juventus al di fuori dei confini italiani non è ancora stato trovato e Tudor, come Allegri e ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Mal Trasferta Numeri