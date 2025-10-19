Juve mal di trasferta | i numeri nel 2025 sono impietosi Questo dato sulle vittorie lontano dallo Stadium preoccupa

Juve, mal di trasferta: i numeri sono impietosi. Il ko di Como è la quinta sconfitta in un 2025 con solo 4 vittorie esterne. Il tonfo è rumoroso. La sconfitta per 2-0 sul campo del Como non è un semplice incidente di percorso, ma la drammatica conferma di un problema cronico che affligge la Juve da inizio anno: un “mal di trasferta” che sta minando le ambizioni del club. La squadra di Igor Tudor, irriconoscibile lontano dall’Allianz Stadium, non riesce a trovare continuità. QUI: LE PAGELLE DI COMO JUVE I numeri del 2025 sono impietosi e fotografano un rendimento da squadra di metà classifica, non certo da big che punta al vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, mal di trasferta: i numeri nel 2025 sono impietosi. Questo dato sulle vittorie lontano dallo Stadium preoccupa

