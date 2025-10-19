Juve | l' equivoco Vlahovic e gli errori di Tudor che ora è appeso a Real e Lazio Se le perde

Il ko di Como mette in evidenza ancora di più i problemi dei bianconeri. È stata rinforzata la difesa ma in attacco mancano certezze, Per il tecnico la trasferta in casa Sarri sarà decisiva. E sullo sfondo c’è un caso, il rinnovo di Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve: l'equivoco Vlahovic e gli errori di Tudor che ora è appeso a Real e Lazio. Se le perde...

Il Grande equivoco su Tudor, allenatore mediocre adatto al livello tecnico medio-basso della Juve, si chiama Sommer. Senza il portiere groviera di Torino la Juve avrebbe perso in casa con l'Inter e ora si parlerebbe giustamente di esonero. Juve ostaggio del b

