Juve De Ligt si confessa | svelato il vero motivo del suo addio ai bianconeri

Matthijs de Ligt esce allo scoperto: il difensore olandese ha rivelato il motivo del suo addio alla Juventus. Da predestinato a giocatore ancora in cerca della propria dimensione. Matthijs de Ligt, ai tempi dell’Ajax, era considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, aspettative che hanno pesato come un macigno sulle sue spalle, soprattutto durante le esperienze con Juventus e Bayern Monaco. Premesse che l’olandese non sta riuscendo a mantenere nemmeno al Manchester United, complice anche il complicatissimo periodo storico che stanno attraversando i Red Devils. Nel corso di un’intervista a The Telegraph, il calciatore 26enne ha ripercorso le sue avventure pregresse, in particolare quella vissuta alla Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it

