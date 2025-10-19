Juve clamoroso Koompeiners | cessione in Serie A a gennaio
Koopmeiners può andare via dalla Juventus a gennaio: una big ha messo gli occhi addosso, occhio al colpaccio Doveva essere il calciatore della svolta. Doveva essere il centrocampista da dieci goal a stagione. Doveva esser l’uomo che cambiava il volto del gioco della Juve. Teun Koopmeiners si è rivelato, almeno finora, uno dei peggiori investimenti della storia recente del club bianconero. Uno di quelli per cui Cristiano Giuntoli ha pagato 60 milioni circa all’Atalanta, dopo una trattaiva infinita ed una concorrenza serrata. L’olandese era considerato il perno di un ciclo: il simbolo dell’era Thiago Motta, quella di una Juve che gioca, che vince, che valorizza e che tiene i conti in ordine. 🔗 Leggi su Sportface.it
